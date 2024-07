Bernie Sanders sai em defesa de Joe Biden em meio à crise na campanha democrata

O senador Bernie Sanders, líder progressista e principal rival de Joe Biden nas prévias democratas de 2020, saiu em defesa do presidente americano, que tem sido pressionado a desistir da campanha à reeleição, com a sua aptidão para o cargo colocada em dúvida. Em artigo para o The New York Times intitulado "Joe Biden para presidente", o senador escreveu que, apesar das divergências políticas, como o apoio a Israel na guerra em Gaza, ainda o considera a melhor chance dos democratas contra Donald Trump, a quem chamou de "demagogo e mentiroso patológico". Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Citando como exemplo o caso da França, onde a frente de esquerda venceu as eleições legislativas e bloqueou o avanço da direita radical, o senador disse que o partido precisa encerrar as discussões sobre as falhas de Biden e se unir em torno da campanha. "É hora de os democratas pararem de brigar e criticar."

Sanders, de 82 anos, um independente que concorre com os democratas, argumentou que, apesar do desempenho desastroso no debate, Biden tem um histórico de realizações do seu governo, e pode derrotar Trump com uma campanha eficaz, que "se dirija às necessidades das famílias trabalhadoras". "Sim. Eu sei: Biden é velho, propenso a gafes, anda de forma rígida e teve um debate desastroso com Trump", escreveu. "Mas isso eu também sei: uma eleição presidencial não é um concurso de entretenimento. Não começa nem termina com um debate de 90 minutos." Sanders, que busca o quarto mandato no Senado, é parte do grupo de progressistas que saiu em defesa de Joe Biden, no momento em que o presidente luta para se manter na disputa. A lista inclui Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova York, Ilhan Omar, de Minnesota, e Ayanna Pressley, de Massachusetts.