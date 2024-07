Grande parte das pessoas se questionava sobre a qualidade da água do rio Sena. Os parisienses estão proibidos de nadar no local há um século, mas as autoridades investiram no tratamento da água e comunicaram que o rio estava apto para o nado na maioria dos últimos 12 dias.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine