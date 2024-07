Presidente da Guatemala pede desculpas a família separada por adoção irregular

O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, fez nesta sexta-feira um pedido de desculpas público em nome do Estado a uma família cujos filhos foram entregues irregularmente a casais americanos para adoção.

"Como presidente e em nome do Estado que represento, peço desculpas pelos fatos de que foram vítimas", disse o presidente, durante um ato no antigo palácio do governo.

Osmín Tobar Ramírez e seu irmão J.R. foram separados de sua mãe em 9 de janeiro de 1997, quando tinham 7 e 2 anos de idade, respectivamente, após serem recolhidos por funcionários em um bairro de baixa renda da capital por suposto abandono.