População mundial atingirá 10,3 bilhões até 2080 e depois cairá mais do que o esperado, afirma ONU

O relatório intitulado "Perspectivas da População Mundial 2024", divulgado na quinta-feira (11), observou que a população atual de 8,2 bilhões atingirá esse pico nos próximos 60 anos e depois diminuirá para 10,2 bilhões no final do século.

"O panorama demográfico evoluiu muito nos últimos anos", disse Li Junhua, subsecretário-geral para os Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas.

A queda inesperada da população no futuro pode ser explicada por vários fatores. Entre eles se destaca o declínio dos níveis de fecundidade em alguns dos maiores países do mundo, especialmente a China.

Esta queda será registrada mais cedo do que o previsto anteriormente pelos especialistas, o que é visto como um sinal de esperança no combate mundial contra o aquecimento global: menos pessoas representariam menos consumo agregado e "uma redução do impacto humano no meio ambiente".