Negociações estagnadas na esquerda francesa para designar um candidato a primeiro-ministro

O presidente centrista Emmanuel Macron dissolveu a Assembleia Nacional e convocou antecipadamente as eleições legislativas após a vitória da extrema direita francesa nas eleições europeias de 9 de junho.

"Prefiro não estabelecer um prazo", afirmou à emissora TF1 Manuel Bompard, coordenador do partido de esquerda radical A França Insubmissa (LFI), ressaltando que "pode ser necessário mais tempo".

A NFP, que exige o cargo de primeiro-ministro, havia prometido que indicaria um candidato antes do final da semana, mas nesta sexta-feira admitiu que provavelmente não conseguirá fazê-lo.

A Nova Frente Popular (NFP), uma aliança que inclui ecologistas, socialistas, comunistas e a esquerda radical, ficou em primeiro lugar com 193 cadeiras, a aliança de centro-direita de Macron obteve 164 e a extrema direita mais de 143.

Os socialistas apostam no chefe de seu partido, Olivier Faure, que, segundo eles, seria aceitável como primeiro-ministro para um amplo espectro de deputados, da esquerda à centro-direita.

Uma fonte dos socialistas informou que o LFI havia proposto quatro nomes, incluindo o do polêmico Jean-Luc Mélenchon, nome que gera reticências em outras forças.

"Não é porque a questão do primeiro-ministro não foi decidida que não avançamos", garantiu a líder ecologista Marine Tondelier. "É normal que isso leve um pouco de tempo", acrescentou.

As negociações podem se estender até 18 de julho, dia da primeira sessão da Assembleia Nacional, acrescentou.

A líder do partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN), Marine Le Pen, já advertiu que seus deputados censurariam qualquer governo que incluísse ministros do LFI ou dos Verdes.

Essa ameaça também foi feita por vários dirigentes do bloco centrista, começando pelo primeiro-ministro em fim de mandato, Gabriel Attal, que se comprometeu na sexta-feira a "proteger os franceses de qualquer governo que inclua ministros do RN ou do LFI".

Para o presidente francês, "ninguém ganhou" as eleições legislativas e ele chamou à formação de uma "ampla coalizão" que inclua o centro, a direita e a esquerda, mas não o RN nem o LFI.