Juíza pausa julgamento de Baldwin para discutir moção da defesa por supressão de evidências

O julgamento de Alec Baldwin por homicídio culposo após o disparo fatal no set de "Rust" foi pausado nesta sexta-feira (12) pela juíza do caso, após a defesa do ator apresentar uma moção que acusa o estado de suprimir evidências e coloca o caso em dúvida.

Baldwin manuseava um revólver Colt calibre .45 durante um ensaio trágico em outubro de 2021 no Rancho Bonanza Creek, no Novo México, quando a arma disparou uma bala que matou a diretora de fotografia do filme de faroeste, Halyna Hutchins, e feriu o diretor.

"Este caso deve ser rejeitado, Vossa Excelência", afirmou Luke Nikas, advogado de Baldwin no início do terceiro dia de julgamento em um tribunal de Santa Fé, no sudoeste dos Estados Unidos.