Jogadores de rugby franceses são formalmente acusados de estupro na Argentina

A nota acrescentou ainda que Auradou, de 20 anos, e Jegou, de 21, não fizeram declarações e ficarão detidos no centro de detenção temporária em Mendoza (1.000 quilômetros a oeste de Buenos Aires), onde teria ocorrido o incidente na madrugada de domingo após a partida da França no sábado contra os 'Pumas', como é conhecida a seleção argentina.

"Eles estão calmos porque sabem que são inocentes no caso, mas é claro que estão preocupados com toda esta situação que tiveram que viver", acrescentou o advogado.

Após a partida de sábado, os jogadores foram ao bar Beerlin, onde consumiram uma grande quantidade de álcool, de acordo com um garçom do local que pediu para ter sua identidade preservada.

Depois de entrar no quarto, ele "a agarrou, a jogou na cama, começou a despi-la, bateu nela com violência feroz" e abusou sexualmente dela pelo menos seis vezes, descreve Romano.

Se forem considerados culpados, as jovens promessas do esporte francês podem receber penas de até 20 anos de prisão.

A pena contra Auradou pode ser maior porque sua acusação (abuso sexual com penetração carnal agravado pela participação de duas pessoas "em concurso" com abuso sexual com penetração carnal) inclui a repetição do crime, explicou uma fonte da Promotoria.

- Descompensação geral -

Auradou e Jegou foram detidos na segunda-feira em Buenos Aires para evitar que deixassem o país e na quinta, foram transferidos à Mendoza.

Na quinta-feira, a denunciante foi hospitalizada depois de sofrer um transtorno de humor chamado "hipotimia" e "uma descompensação geral do corpo como resultado de tudo o que aconteceu", disse Romano.

"Quando viu os relatórios, ficou angustiada, entrou em um estado de choque total e desmaiou, sobretudo pelas lesões que a tomografia mostrou", declarou.

Nicolás Yungman, psicólogo do Hospital de Emergências Psiquiátricas Alvear e que não está ligado ao caso, explicou à AFP que a hipotimia citada "pode ser um efeito do transtorno de estresse pós-traumático (...) que faz com que a pessoa não se expresse bem, tenha movimentos lentos, linguagem inexpressiva e perda de interesse".

O principal advogado da defesa, Rafael Cúneo — irmão do Ministro da Justiça Mariano Cúneo — disse aos jornalistas na quinta-feira que usará como prova do consentimento o fato de ela ter subido com Auradou ao quarto 603 e esperado que ele descesse à recepção para pedir a chave, que tinha perdido.

Segundo ele, ela era "uma mulher de 40 anos que já sabe o que acontece na vida", estimou.

Enquanto isso, a seleção francesa continua sua passagem pela América do Sul: jogou contra o Uruguai na quarta-feira e enfrentará novamente os 'Pumas' no sábado, em Buenos Aires.

Além dos acusados, Melvyn Jaminet também não estará em campo. O atleta foi cortado por ter feito comentários xenófobos nas redes sociais durante a celebração em Mendoza.

