Jogadores de rugby franceses são formalmente acusados de estupro em Mendoza

Auradou, de 20 anos, e Jegou, de 21, foram formalmente acusados de estuprar e espancar uma mulher de 39 anos em Mendoza, na fronteira com o Chile, após um amistoso no sábado contra os 'Pumas', como é conhecida a seleção argentina.

Os atletas chegaram à esta província no oeste da Argentina na noite de quinta-feira após uma viagem por terra com uma comitiva policial de Buenos Aires, e "já estão com o Ministério Público", disse à AFP o porta-voz do Poder Judiciário Martin Ahumada.

Após a partida, os jogadores foram ao bar Beerlin, onde consumiram uma grande quantidade de álcool, de acordo com um garçom do local que pediu para ter sua identidade preservada.

No entanto, Andrés Civit, proprietário da Beerlin, disse à AFP que eles agiam "como qualquer outro consumidor habitual". "Não sei se eles ficaram bêbados, não vi ninguém rastejando", acrescentou.