Irã condena EUA a pagar quase US$ 6,8 bi em indenizações

O Tribunal Internacional de Teerã condenou os Estados Unidos ao pagamento de quase 6,8 bilhões de dólares (cerca de 35 bilhões de reais na cotação atual) em indenizações a pacientes que não receberam tratamento médico no Irã, anunciou na quinta-feira o Mizan Online, site do Judiciário.

Os pacientes sofrem de epidermólise bolhosa, uma doença rara que provoca bolhas e fragilidade na pele, informou o site.

Quando os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do acordo nuclear com o Irã em 2018, o ex-presidente Donald Trump restabeleceu as sanções levantadas pelo acordo e impôs novas.