Hamas propõe governo palestino independente após a guerra contra Israel em Gaza

O Hamas propôs que um governo palestino independente administre a Faixa de Gaza após a guerra, durante as negociações que tentam acabar com mais de nove meses de combates entre o movimento islamista e Israel no território devastado.

Ao menos 32 palestinos morreram nesta sexta-feira (12) em bombardeios israelenses que atingiram o norte, o centro e o sul de Gaza, cenário de uma guerra desde o ataque do Hamas em Israel no dia 7 de outubro, informou o Ministério da Saúde do território.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Apresentamos a proposta de que um governo apartidário, com poderes nacionais, administre Gaza e Cisjordânia depois da guerra", declarou em um comunicado Hossam Badran, membro do gabinete político do Hamas, que governa o território palestino estreito desde 2007.