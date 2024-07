Começam deliberações no julgamento do senador americano Bob Menéndez

Também havia mais 70 mil dólares (R$ 380,6 mil) em um cofre pertencente à mulher de Menéndez, além de 13 barras de ouro, sendo quatro delas de 1 kg cada. Segundo a promotoria, esses itens foram entregues por três empresários que participaram de um amplo "esquema de corrupção" e que buscavam enriquecer sob a proteção do senador.

Dois desses empresários, Fred Daibes e Wael Hana, estão no banco dos réus ao lado do senador, enquanto um terceiro, José Uribe - que presenteou a mulher de Menéndez com um carro de luxo - concordou em colaborar com a Justiça, após se declarar culpado. Nadine Arslanian, quinta pessoa acusada, não compareceu ao julgamento devido a um câncer de mama.

O senador é alvo de 16 acusações de suborno, fraude, extorsão, obstrução da Justiça, receber pagamentos para atuar como agente do governo egípcio e ajudar um fundo do Catar. Se for condenado, pode pegar 20 anos de prisão.