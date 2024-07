China organiza exercícios militares conjuntos com a Rússia

A China anunciou que realiza exercícios militares com a Rússia no sul do seu território nesta sexta-feira, um dia após a reunião de cúpula da Otan na qual o Japão alertou para a aproximação entre Moscou e Pequim. Os chamados "Joint Sea-2024" começaram "no início de julho" e continuarão até meados deste mês, indicou o Ministério da Defesa chinês. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As manobras, marítimas e aéreas, são realizadas em torno de Zhanjiang, cidade da província de Guangdong.

Segundo o ministério, os exercícios "demonstram a determinação e capacidades de ambas as partes para enfrentar" "ameaças à segurança marítima e preservar a paz e estabilidade global e regional". O anúncio de Pequim coincide com o fim da cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Washington, na qual os aliados reafirmaram na quinta-feira seu apoio à Ucrânia contra a invasão russa. Tanto a China como a Rússia, que se reaproximaram nos últimos anos, mantêm relações hostis com a aliança militar liderada pelos Estados Unidos.