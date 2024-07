Zelenski pede que Otan suspenda todas as restrições de uso de armas ocidentais contra a Rússia

O presidente ucraniano Volodmir Zelenski, pediu aos líderes dos países da Otan nesta quinta-feira, 11, que eliminem "todas as restrições" aos ataques de Kiev em território russo com armas ocidentais, em paralelo à cúpula da aliança militar que acontece em Washington. Embora Zelenski tenha agradecido publicamente pelo pacote e pela promessa dos líderes da Otan de que a Ucrânia está agora em um "caminho irreversível" para a adesão à aliança militar, ele também fez um alerta: a Ucrânia não pode vencer a guerra com a Rússia, agora em seu terceiro ano, a menos que os Estados Unidos acabem com os limites ao uso de suas armas para atacar alvos militares na Rússia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Se queremos vencer, se queremos prevalecer, se queremos salvar nosso país e defendê-lo, precisamos eliminar todas as limitações", disse Zelenski ao lado do secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, nas horas finais da cúpula da aliança, que foi marcada por novos compromissos de ajuda militar para a Ucrânia. Mais cedo, o presidente Joe Biden anunciou um novo pacote de ajuda militar e prometeu a Zelenski: "Nós ficaremos com você, ponto."

O governo de Joe Biden permite que a Ucrânia use armas ocidentais em território russo apenas com o propósito de revidar contra forças russas que estão atacando ou se preparando para atacá-las. Os EUA temem que o uso mais amplo de armamento de fabricação americana possa provocar a Rússia a ampliar a guerra. Mas Zelenski tem pressionado por maior liberdade para que as armas dos EUA possam ser usadas para atingir bases militares críticas e instalações mais profundas no território russo. Os apelos para retirar as restrições têm crescido nos últimos meses, após ganhos militares russos durante meses em que batalhas políticas nos Estados Unidos atrasaram apoio militar vital para a Ucrânia. Stoltenberg e o presidente francês Emmanuel Macron têm defendido os esforços da Ucrânia para ganhar mais liberdade na forma como pode usar as armas fornecidas pelos EUA. Se dissermos aos ucranianos "vocês não têm o direito de alcançar o ponto de onde os mísseis são disparados, estamos de fato dizendo a eles que estamos entregando armas a vocês, mas vocês não podem se defender", disse Macron em maio.