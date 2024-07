Senegal apreende mais de 360 kg de cocaína

As autoridades aduaneiras do Senegal anunciaram nesta quinta-feira (11) que apreenderam mais de 360 quilos de cocaína no sudeste do país, onde várias operações para interceptar drogas ocorreram nos últimos meses. A apreensão dos 365,4 kg de cocaína ocorreu na quarta-feira em Koupentoum, em um caminhão vindo de um país "vizinho", que não foi especificado no comunicado das autoridades aduaneiras. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Koupentoum está localizada em uma estrada que leva ao Mali e à Gâmbia.

A droga, encontrada em 338 pacotes e avaliada em mais de 29,2 bilhões de francos CFA (mais de US$ 44 milhões ou R$ 238 milhões), estava escondida sob a plataforma do caminhão. Esta operação é a terceira do tipo realizada desde janeiro, segundo as autoridades aduaneiras de Koupentoum, que desde então apreenderam um total de 721 kg de drogas. Nos últimos meses, as autoridades senegalesas têm aumentado as apreensões de cocaína proveniente de países vizinhos, especialmente da Guiné, Gâmbia, Guiné-Bissau e Mali, que são rotas conhecidas pela passagem de entorpecentes produzidos na América Latina com destino à Europa.