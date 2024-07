OTAN CÚPULA UCRÂNIA: Otan preocupada com o papel da China na guerra da Ucrânia

Otan preocupada com o papel da China na guerra da Ucrânia

Os países da Otan debaterão nesta quinta-feira (11) com os aliados da região Ásia-Pacífico o apoio da China à Rússia na guerra da Ucrânia, antes de uma reunião com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

FAIXA DE GAZA:

Destruição e desolação após a retirada das tropas israelenses de Shujaiya em Gaza

Shujaiya está "em ruínas", diz Sabrin Abu Asr, que fugiu deste bairro da Cidade de Gaza quando o Exército israelense iniciou a sua operação militar contra o movimento islamista palestino Hamas, em 27 de junho

(Gaza conflito Palestinos guerra Israel , 470 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

-- EUROPA

SREBRENICA:

Bósnios recordam o genocídio de Srebrenica

Milhares de pessoas compareceram nesta quinta-feira (11) às cerimônias que marcam o 29º aniversário do massacre de bósnios muçulmanos em Srebrenica, ocorrido em julho de 1995, um genocídio ao qual a ONU decidiu há dois meses dedicar um dia internacional em memória.

(Bósnia conflito Srebrenica genocídio guerra, 740 palavras, já transmitida)

FAMAGUSTA:

Resort fantasma de Varosha, em Chipre, espera reviver após décadas

Varosha, outrora um luxuoso destino costeiro em Chipre, encara a divisão desta ilha mediterrânica durante meio século e tem uma questão controversa entre cipriotas gregos e cipriotas turcos: a restituição de bens imóveis.

(Chipre aniversário história conflito Turquía política)

-- ÁSIA

PEQUIM:

Cúpula do poder chinês se reúne na próxima semana para definir medidas econômicas

As principais autoridades da China, lideradas pelo presidente Xi Jinping, iniciam na segunda-feira (15) em Pequim uma reunião crucial para a recuperação de uma economia abalada pela crise do setor imobiliário, pela queda do consumo e pelo índice elevado de desemprego entre os jovens.

(China política economia, 630 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

MAADEN:

A utopia fraterna do oásis de Maaden na Mauritânia

De cima da pequena montanha que o domina, em pleno deserto na Mauritânia, o oásis de Maaden se estende como um corredor verde. Foi onde um guia espiritual sufi fundou há quase meio século uma sociedade utópica que ainda segue viva.

(Mauritânia religião meio ambiente lazer, 650 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

UE aceita plano da Apple de abrir à concorrência o uso do iPhone em pagamentos sem co

A União Europeia anunciou nesta quinta-feira (11) que aceitou o plano da Apple de abrir os seus dispositivos iPhone à concorrência e permitir o seu uso com aplicativos concorrentes em operações de pagamento sem contato.

(UE Apple telecomunicações bancos, 450 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ====

PEQUIM:

China está construindo o dobro da capacidade eólica e solar que o resto do mundo, diz estudo

A China consolida a sua posição de líder mundial em energias renováveis, construindo atualmente o dobro da capacidade eólica e solar do resto do mundo, de acordo com um estudo publicado nesta quinta-feira (11).

(China clima eólica energia solar renovável, 540 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

-- Acompanhamento da Copa América

-- Acompanhamento da Eurocopa

-- TÊNIS

Acompanhamento do torneio de Wimbledon

=== JOGOS OLÍMPICOS ===

PARIS:

Nadar no Sena, um sonho antigo e caro que está perto de virar realidade

Dar um mergulho no Rio Sena sob o céu azul e com a Torre Eiffel ao fundo. Este sonho antigo pode virar realidade em breve graças aos Jogos Olímpicos de Paris.

(Oly Paris 2024 França natação meio ambiente poluição, 1490 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@