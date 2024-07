OMS pede maior vigilância no combate à gripe aviária

Na semana passada, a OMS informou que os Estados Unidos notificaram um quarto caso humano de gripe aviária H5N1 devido ao contato com vacas leiteiras infectadas. Além disso, o Camboja notificou dois casos em crianças que tiveram contato com galinhas doentes ou mortas.

Também pediu uma maior proteção dos trabalhadores agrícolas que possam estar expostos a animais infectados e o aumento da pesquisa sobre a gripe aviária.

A gripe H5N1 surgiu pela primeira vez em 1996, mas desde 2020 o número de surtos em aves cresceu exponencialmente, juntamente com um aumento no número de mamíferos infectados.

O vírus causou a morte de dezenas de milhões de aves, além de infectar aves silvestres e mamíferos terrestres e marinhos.

Os casos humanos registrados na Europa e nos Estados Unidos desde o surto do vírus foram, na sua maioria, breves.

O H5N1 tem se espalhado entre rebanhos de vacas leiteiras nos Estados Unidos, agora com quatro casos da doença passando do gado para as pessoas.

