EUA anunciam desmonte de rede de fake news russa

Operação envolveu devassa em quase mil contas fictícias do X criadas para disseminar desinformação nos EUA e outros países. "Fazenda de bots" movida a inteligência artificial servia a narrativa geopolítica de Putin.Os Estados Unidos desbarataram uma campanha de desinformação perpetrada pela Rússia, envolvendo bots alimentados por inteligência artificial (IA) para criar perfis falsos na rede social X (ex-Twitter), informou nesta terça-feira (09/07) o Departamento de Justiça americano. Os funcionários confiscaram dois domínios de internet e revistaram 968 contas das redes sociais, as quais agentes secretos russos teriam utilizado para criar uma "fazenda de bots" e disseminar fake news e desinformação nos EUA e em outros países. "A fazenda de bots da rede social usava elementos de IA para criar perfis fictícios – muitos alegando pertencer a indivíduos dos Estados Unidos – com os quais os operadores então promoviam mensagens apoiando os objetivos do governo russo", explica o órgão judiciário em comunicado. A campanha "para semear discórdia nos EUA e outros locais" teria sido desenvolvida por um editor-chefe da emissora de TV estatal russa RT, financiada pelo Kremlin e auxiliada por um funcionário do Serviço Federal de Segurança da Federação Russa (FSB), prossegue o Departamento de Justiça. Contraofensiva a campanha geopolítica de Putin Têm-se acumulado as advertências em relação a esforços de potências estrangeiras, entre as quais a Rússia, para interferir nas eleições presidenciais americanas de novembro. O Judiciário americano assegura que diversas narrativas falsas foram difundidas pela fazenda de bots ativa no X. Entre elas, o vídeo de um suposto residente de Mineápolis em que o presidente russo, Vladimir Putin, afirma que áreas da Ucrânia, Polônia e Lituânia seriam "presentes" das forças libertadoras russas a esses países, durante a Segunda Guerra Mundial. "A Rússia pretendia usar essa fazenda de bots para disseminar desinformação estrangeira gerada por IA, ampliando, com a ajuda da IA, seu trabalho para minar nossos parceiros na Ucrânia e influenciar narrativas geopolíticas favoráveis ao governo russo", relata o diretor do FBI, Christopher Wray. Segundo ele, as presentes ações americanas são pioneiras "em desbaratar uma fazenda de bots fortalecida por IA generativa". Nesta terça-feira o presidente Joe Biden deu partida a uma conferência de cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) com o fim de demonstrar determinação contra Moscou e apoio à Ucrânia, que os russos invadiram em 24 de fevereiro de 2022. av (AP,AFP)