Ucrânia pode usar mísseis do Reino Unido para atacar a Rússia, diz primeiro-ministro britânico

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, indicou, nesta quarta-feira (10) que a Ucrânia pode usar mísseis de longo alcance fornecidos pelo Reino Unido para atacar alvos militares na Rússia.

Starmer disse aos repórteres no seu voo para Washington – para a conferência do 75º aniversário da Otan – que as decisões sobre a utilização de mísseis Storm Shadow, fornecidos pela Grã-Bretanha, são da competência das forças armadas ucranianas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ajuda militar do Reino Unido “é para fins defensivos, mas cabe à Ucrânia decidir como distribui-la”, disse Starmer, que assumiu a liderança britânica na sexta-feira (5), após uma vitória esmagadora do seu Partido Trabalhista nas eleições.