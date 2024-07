Presidente da Libéria corta o próprio salário em 40%

O presidente da Libéria, Joseph Boakai, anunciou que cortará seu salário em 40%. Segundo o seu gabinete, Boakai espera estabelecer um precedente para uma "governança responsável" e demonstrar "solidariedade" com os liberianos. As informações são da BBC.

A emissora britânica aponta que recentemente os salários do governo têm estado sob intenso escrutínio, enquanto os liberianos reclamam do aumento do custo de vida. Estima-se que uma em cada cinco pessoas vive com menos de US$ 2 (cerca de R$ 11,70) por dia no país da África Ocidental. Em fevereiro, Boakai revelou que seu salário anual era de US$ 13.400. Com o corte, o valor será reduzido para US$ 8.000.

A atitude do presidente segue os passos de seu antecessor, George Weah, que teve um corte de 25% em seu salário, destaca a emissora britânica. Embora alguns no país da África Ocidental elogiem a sua decisão, outros se perguntam se é realmente um sacrifício, já que ele também recebe benefícios como auxílio-doença e cobertura médica. O orçamento do gabinete presidencial para este ano é de quase US$ 3 milhões.