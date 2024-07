Polícia britânica busca suspeito de matar três mulheres 'com uma besta'

A polícia britânica busca, nesta quarta-feira (10), um homem, possivelmente armado com uma besta, suspeito de ter matado de maneira "seletiva" a mulher e as duas filhas de um locutor da BBC no norte de Londres.

A polícia procura Kyle Clifford, um homem de 26 anos, cujo retrato foi amplamente divulgado pela imprensa britânica, por sua suposta conexão com a morte das três mulheres em Bushey, no condado de Hertfordshire.

A BBC confirmou em seu site que as vítimas eram Carol Hunt, a esposa de 61 anos do apresentador de rádio da BBC John Hunt, e suas duas filhas, de 25 e 28 anos.