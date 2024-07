Pintar casas de branco para combater o calor nas cidades

Caiar os edifícios de cima a baixo pode reduzir em até 2ºC a temperatura das metrópoles. Receita secular aplicada no Mediterrâneo é melhor do que "telhados verdes" ou cobertos com painéis solares.Um remédio simples e barato, aplicado há séculos nas localidades litorâneas do Mar Mediterrâneo, poderá ajudar a combater o calor crescente nas metrópoles: pintar os edifícios de branco. Em Londres, por exemplo, a medida potencialmente ajudaria a reduzir a temperatura em até 2ºC, em meio ao aquecimento global. Pintar os telhados de branco é ainda melhor para esse fim do que cobri-los de vegetação ou de painéis solares, já que nesse caso a redução não passa de 0,3ºC, concluiu um estudo da University College London (UCL), publicado na revista Geophysical Research Letters. Como alternativa os autores sugerem o revestimento com materiais reflexivos. Em contrapartida, um uso generalizado de condicionadores de ar contra os efeitos da mudança climática esquentaria a capital britânica em 0,15ºC, já que os aparelhos simplesmente transferem para o exterior o ar quente de dentro dos edifícios. No centro londrino, esse acréscimo pode chegar a 1ºC, criando-se verdadeiras "ilhas de calor".. Em outro estudo, realizado em março num bairro de Singapura, registrou-se uma baixa de até 2ºC durante a tarde pintando-se telhados, fachadas e calçadas. Na bacia mediterrânea já se pratica há séculos caiar ou pintar de branco as casas, do terraço até a fachada. Assim os habitantes dessa região naturalmente quente fazem uso prático do efeito albedo, segundo o qual, quanto mais clara uma superfície, mais luz reflete e, com ela, o calor incidente. av (AFP,ots)