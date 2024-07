Israel pediu nesta quarta-feira (10) a todos os moradores que abandonem a Cidade de Gaza, onde as tropas do país mantêm uma grande ofensiva contra o movimento islamista palestino Hamas após mais de nove meses de uma guerra que devastou o território.

DHEISHEH:

Detenções israelenses assustam jornalistas palestinos na Cisjordânia

Após o ataque do Hamas em 7 de outubro, o repórter fotográfico palestino Moath Amarneh foi detido pelas forças israelenses na Cisjordânia ocupada e levado para a prisão. Ele passou quase nove meses preso e foi libertado na terça-feira (9), sem ter sido acusado ou processado.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

BRUXELAS:

UE demonstra irritação com visitas de Orban a Moscou e Pequim

A recente viagem do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, que o levou à Rússia e China provocou uma profunda irritação nos países e instituições da União Europeia (UE), que destacaram que ele não tinha mandato para falar em nome do bloco.

NICOSIA:

Esperança e resignação no 50º aniversário da divisão do Chipre

O Chipre completa 50 anos desde sua divisão neste mês, com um conflito não resolvido entre cipriotas gregos e cipriotas turcos, simbolizado por uma zona-tampão patrulhada pela ONU que atravessa a ilha.

=== ECONOMIA ===

SEUL:

Sindicato da Samsung declara greve geral por tempo indeterminado na Coreia do Sul

Um sindicato que representa dezenas de milhares de funcionários da Samsung Electronics na Coreia do Sul anunciou nesta quarta-feira (10) uma "greve geral por tempo indeterminado" para obrigar a direção da gigante do setor de tecnologia a negociar aumentos salariais.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ====

SANTA FÉ:

Julgamento de Alec Baldwin por disparo em 'Rust' avança com argumentos iniciais

O julgamento do ator Alec Baldwin por homicídio culposo após um tiro fatal no set de filmagem de 'Rust' continua nesta quarta-feira(10) com os argumentos iniciais em um tribunal do Novo México.

COPENHAGUE:

Dinamarca será o primeiro país a taxar arrotos e flatulência no gado

A Dinamarca será o primeiro país do mundo a tributar arrotos e flatulências do gado, que contêm o segundo gás com efeito estufa mais presente na atmosfera, uma medida inusitada com a qual pretende atingir seu objetivo de neutralidade de carbono até 2045.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

-- Acompanhamento da partida Uruguai-Colômbia pelas semifinais da Copa América

-- Acompanhamento da partida Holanda-Inglaterra pelas semifinais da Eurocopa

-- TÊNIS

Acompanhamento do torneio de Wimbledon

=== JOGOS OLÍMPICOS ===

SAINT-DENIS:

Jogos Olímpicos: oportunidade de ouro para os subúrbios de Paris?

Apenas 500 metros separam o Stade de France do bairro de Francs-Moisins, mas um mundo separa aquele que será um dos epicentros dos Jogos Olímpicos, com ingressos que custam centenas de euros, deste subúrbio de Saint-Denis, ao norte de Paris, assolada pela pobreza e pelo crime.

PARIS:

OBS, a fábrica de imagens olímpicas para o mundo

Paredes repletas de telas e salas de controle imensas para fornecer imagens dos Jogos Olímpicos às emissoras de televisão e meios de comunicação em todo o mundo: instalada na periferia de Paris, a OBS, subsidiária audiovisual do COI, prepara "a maior operação de produção" da história do evento.

