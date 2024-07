George Clooney pede que Biden se retire da corrida presidencial nos EUA

O ator George Clooney, um dos principais arrecadadores de fundos do Partido Democrata, fez um apelo emocionado nesta quarta-feira (10) para que Joe Biden se retire da corrida presidencial americana.

Clooney se junta à crescente lista de figuras públicas que pediram ao presidente de 81 anos que deixe a disputa, após seu desempenho decepcionante no debate contra o republicano Donald Trump.

"Eu amo Joe Biden", escreveu Clooney no jornal The New York Times. "Considero-o um amigo e acredito nele... Mas a única batalha que ele não pode vencer é contra o tempo".