Esqueleto de estegossauro vai a leilão em Nova York

A casa Sotheby's vai leiloar na próxima semana, em Nova York, o maior e mais completo esqueleto de estegossauro já encontrado, de cerca de 150 milhões de anos, avaliado entre US$ 4 milhões e US$ 6 milhões (R$ 21,5 milhões e R$ 32 milhões).

O estegossauro, membro mais conhecido dos dinossauros tireóforos, é caracterizado por uma armadura dorsal que se estende do pescoço à cauda. Ele foi encontrado em maio de 2022, no terreno particular de um paleontólogo, na cidade de Dinosaur, Colorado, no local conhecido como Formação Morrison, área geológica que data do Jurássico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Apex, como foi batizado esse exemplar raro, morreu de velhice, como evidenciam seu tamanho (3,3 metros de altura e 6 metros de comprimento, muito maior do que qualquer animal da sua espécie já encontrado), a artrite em seus quadris e o estado de algumas vértebras.