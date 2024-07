'Esperava por este momento há semanas', diz Watkins após levar Inglaterra à final da Euro

O atacante da seleção inglesa Ollie Watkins comemorou efusivamente após se tornar o herói da noite desta quarta-feira (10) na vitória de virada da Inglaterra sobre a Holanda por 2 a 1 nas semifinais da Eurocopa na Alemanha, levando sua equipe à grande decisão contra a Espanha.

"É incrível! Há semanas e semanas que eu esperava por este momento. Foi preciso muito trabalho para chegar aqui e estou grato por ter tido esta oportunidade. Aproveitei com todas as minhas forças", disse Watkins após a partida em Dortmund, onde marcou o gol da classificação nos acréscimos (90'+1).

"Estou orgulhoso de cada um dos meus companheiros. Foi um torneio muito difícil e fazer tudo isso fora de casa é muito especial", acrescentou o atacante do Aston Villa que entrou aos 81 minutos no lugar do capitão Harry Kane, autor do primeiro gol dos ingleses, de pênalti.