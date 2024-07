Esperança e resignação no 50º aniversário da divisão do Chipre

Nicósia, última capital dividida do mundo, é o símbolo desse conflito não resolvido.

A ilha, onde as comunidades de cipriotas gregos e cipriotas turcos vivem uma ao lado da outra, continua profundamente marcada pelos acontecimentos de 1974, e prova disso são as cidades-fantasma, as torres de vigilância, as ruas bloqueadas com blocos de concreto, sacos de cimento e cercas e os bloqueios que há por todo o território.

Os sucessivos fracassos nas negociações deixaram pouco espaço para o otimismo.