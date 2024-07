Dinamarca será o primeiro país a taxar arrotos e flatulência no gado

A Dinamarca será o primeiro país do mundo a tributar arrotos e flatulências do gado, que contêm o segundo gás com efeito estufa mais presente na atmosfera, uma medida inusitada com a qual pretende atingir seu objetivo de neutralidade de carbono até 2045.

A partir de 2030, as emissões de metano causadas pela flatulência de bovinos e suínos dinamarqueses serão tributadas em 300 coroas (239 reais na cotação atual) por tonelada equivalente de CO2.

O valor aumentará para 750 coroas (cerca de 554 reais) em 2035, no âmbito de um acordo alcançado em junho entre o governo, parte da oposição e representantes dos pecuaristas, da indústria e dos sindicatos.