CNN aposta em plano digital por assinatura e demite 100 pessoas

A busca por uma nova estratégia para enfrentar a concorrência do streaming à televisão a cabo, área em que a CNN é emblemática, se transformou, nos últimos anos, em uma história sem fim para a rede, conhecida por revolucionar a transmissão de todo tipo de notícias.

Um ano depois, o diretor-executivo da CNN, Chris Licht, que havia sido questionado internamente, pediu demissão e foi substituído pelo britânico Thompson, ex-executivo da BBC e do The New York Times.

Em uma longa nota para todos os funcionários, Thompson anunciou "um negócio digital de mais de 1 bilhão de dólares para o futuro", que inclui assinaturas pagas para produtos exclusivos de "notícias" e "análises", além do conteúdo já disponível na TV a cabo e na Internet.

Especificamente, ele falou de "uma gama de ofertas pagas" que ajudem os usuários a "viver uma vida melhor", baseadas no jornalismo de estilo de vida, "onde a CNN está particularmente bem posicionada".