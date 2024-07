Supremo Tribunal espanhol arquiva investigação de Puigdemont por terrrorismo

O Supremo Tribunal espanhol anunciou nesta terça-feira(9) que arquivou a investigação do líder separatista catalão Carles Puigdemont por um suposto crime de terrorismo no caso 'Tsunami', após um erro nos prazos cometido pelo juiz que a conduzia.

"A magistrada Susana Polo (...) concordou com a extinção provisória e arquivamento do processo", explicou o tribunal em comunicado. As partes têm três dias para recorrer da decisão.

Puigdemont continua acusado de peculato e alta traição, dois crimes que atualmente não são abrangidos pela Lei de Anistia aos separatistas catalães promovida pelo governo socialista de Pedro Sánchez, e aprovada em maio pelo Congresso.