Onda de calor deixa seis mortos no Japão

Em Tóquio, três pessoas morreram de insolação no sábado e outras três na segunda-feira, quando as temperaturas se aproximavam dos 35ºC, segundo as autoridades da cidade.

O termômetro se aproximou de 40ºC na segunda-feira em Tóquio e Wakayama, no oeste do país, segundo a imprensa local.

As ondas de calor são particularmente fatais no Japão, o país com a segunda população mais velha do mundo em média, depois de Mônaco.

