Meta vai eliminar de suas redes postagens com ataques a 'sionistas'

O grupo Meta, proprietário das redes sociais Facebook e Instagram, informou nesta terça-feira (9) que vai começar a eliminar de suas plataformas publicações que rotulam judeus como "sionistas" e incitem ódio contra eles.

Essa última atualização da política do grupo comandado por Mark Zuckerberg com relação ao uso da palavra "sionista" acontece enquanto a gigante tecnológica se esforça para diferenciar o que seria caracterizado como liberdade de expressão e ataques contra judeus, em meio ao conflito de Israel em Gaza contra o grupo palestino Hamas.

"Agora, vamos eliminar o conteúdo que tenha como alvo os 'sionistas' com comparações desumanizantes, incitando ódio e negando sua existência, com base no fato de que o termo 'sionista' é usado frequentemente nesses casos como substituto para povo judeu ou israelense", justificou a Meta em uma publicação em seu blog.