Lula diz esperar 'normalização' na Venezuela e eleição com resultado reconhecido

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira que espera a "normalização" da vida política na Venezuela. O país tem eleições marcadas para 28 de julho. O regime de Nicolás Maduro impediu alguns dos principais políticos da oposição de participar da disputa.

"A normalização da vida política venezuelana significa estabilidade para toda a América do Sul. Por isso, fazemos voto de que as eleições transcorram de forma tranquila e que os resultados sejam reconhecidos por todos", disse o presidente brasileiro, ao lado do presidente boliviano, Luis Arce, durante uma visita oficial ao país vizinho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula também afirmou que espera poder receber a Venezuela de volta ao Mercosul "rapidamente". O país está suspenso do bloco desde 2017. O presidente brasileiro diz que quer abrir o continente para o mundo.