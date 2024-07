Grécia registra o mês de junho mais quente em seis décadas

“O mês de junho de 2024 foi caracterizado por longos períodos de temperaturas elevadas durante vários dias, excedendo amplamente as temperaturas sazonais normais em todo o país”, acrescentou.

A temperatura média na Grécia aumentou 2,5 graus Celsius entre 1960 e 2024, disse Kostas Lagouvardos, diretor de pesquisa do Observatório Nacional de Atenas.

Embora as temperaturas de junho na Grécia normalmente não excedam os 30-31ºC, o país registrou este ano temperaturas de 35ºC e uma onda de calor em meados de junho com temperaturas superiores a 40ºC, disse Lagouvardos.

O porta-voz do governo grego, Pavlos Marinakis, disse esta semana que 1.281 incêndios foram registrados em junho, em comparação com 533 no mês anterior.

Os cientistas afirmam que as mudanças climáticas tornam os fenômenos meteorológicos extremos, como as ondas de calor, mais frequentes, duradouras e intensas.