China: passageira de avião aciona porta de emergência por engano ao procurar por banheiro

Uma passageira de um voo da Air China causou tumulto ao abrir acidentalmente a porta de emergência ao confundi-la com o banheiro. Com isso, o escorregador inflável do Airbus A320 foi liberado, e os passageiros tiveram que descer do avião, já que o voo foi cancelado. As informações são do The Independent.

O incidente aconteceu como voo CA2754, que faria o trajeto entre Quzhou para Chengdu, por volta das 20h45 (horário local), da última quinta-feira, 4.

A mulher, que não teve a sua identidade revelada, foi interrogada pela polícia e poderá ser obrigada a pagar uma multa de 200.000 yuans chineses, algo como R$ 150 mil. Esse seria o primeiro voo dela, segundo a publicação britânica.