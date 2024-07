Wall Street fecha sem rumo, com novos recordes para Nasdaq e S&P 500

Este é o 35º recorde do ano para o S&P 500 e o 25º para o Nasdaq. A melhor série de recordes no histórico do índice ampliado para um ano natural remonta a 1995, com 77 máximos.

A Bolsa de Nova York fechou com resultados mistos nesta segunda-feira (8), aproveitando o impulso dos últimos dias e aparentemente confiante nos indicadores econômicos dos Estados Unidos que serão divulgados no final da semana.

"O mercado está focado em cinco valores tecnológicos", destacou Forrest, observando que a TSMC será a primeira do setor a divulgar seus resultados em 18 de julho. "Isso nos dará uma primeira visão sobre a trajetória da inteligência artificial" e dos investimentos feitos nessa tecnologia.

O rendimento dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos com vencimento em 10 anos permaneceu estável em 4,27% nesta segunda-feira.

No mercado de ações, a Boeing teve suporte (+0,55%) após um acordo com o Departamento de Justiça, no qual se declarou culpada de "conspiração para fraudar os Estados Unidos" durante a certificação dos aviões modelo MAX, que protagonizaram dois acidentes fatais em 2018 e 2019.

Mas o ímpeto diminuiu após o anúncio do regulador de aviação civil do país (FAA), que pediu a inspeção imediata do sistema de máscaras de oxigênio de mais de 2.600 aviões Boeing 737 em operação nos Estados Unidos.

