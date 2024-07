Técnico do Canadá descarta marcação individual, mas promete 'dificultar' vida de Messi

"Todos nós sabemos que ele é o melhor jogador que já existiu e temos um grande respeito. É sempre um privilégio jogar contra um jogador como ele. Não vamos marcá-lo individualmente, mas tentaremos dificultar as coisas para ele", disse Marsch em entrevista coletiva nesta segunda-feira (8), véspera do duelo no MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey).

O técnico do Canadá, o americano Jesse Marsch, descartou usar marcação individual sobre Lionel Messi na semifinal da Copa América contra a Argentina, mas prometeu "dificultar" a vida do camisa 10 da 'Albiceleste' na partida.

"Estamos cientes de que quando nos apresentamos agora diante da imprensa há mais atenção pelo que fizemos no torneio, mas estamos muito tranquilos, estáveis e ansiosos para fazer um bom jogo contra a melhor seleção do mundo", disse Marsch.

O jogo entre Argentina e Canadá está marcado para as 21h00 (horário de Brasília) desta terça-feira no MetLife Stadium. O vencedor vai enfrentar na final de domingo quem passar do duelo entre Uruguai e Colômbia, na quarta-feira, em Charlotte (Carolina do Norte).

