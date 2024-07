FURACÃO CARIBE: Furacão Beryl avança no Texas com fortes chuvas, inundações e cortes de luz

Apesar de evitar o perigoso cenário de uma coabitação com a extrema direita, a França segue na incerteza política a pouco mais de duas semanas do início dos Jogos Olímpicos (de 26 de julho a 11 de agosto).

=== FURACÃO CARIBE ===

HOUSTON:

Furacão Beryl avança no Texas com fortes chuvas, inundações e cortes de luz

O furacão Beryl se deslocava, nesta segunda-feira (8), pelo Texas, sul dos Estados Unidos, com ventos de 130 km/h perto de Houston, provocando chuvas, inundações e cortes de energia, mas deve enfraquecer à medida que avança pelo território.

(EUA clima Beryl furacão meio ambiente, 740 palavras, já transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA ===

KIEV:

Onda de bombardeios russos na Ucrânia deixa mais de 30 mortos

Uma onda de bombardeios russos na Ucrânia deixou, nesta segunda-feira (8), pelo menos 31 mortos em vários pontos do país e atingiu dois hospitais, um deles para crianças, provocando condenações internacionais antes de uma cúpula da Otan.

(Ucrânia conflito Rússia, 720 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

PEQUIM:

Xi Jinping pede 'condições' para 'diálogo' direto entre Ucrânia e Rússia

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu às grandes potências que "criem condições" para um "diálogo" direto entre Ucrânia e Rússia, atualmente em guerra, durante uma reunião com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, em Pequim.

(UE conflito Rússia diplomacia China Hungria Ucrânia, 480 palavras, já transmitida)

=== ISRAEL PALESTINOS ===

FAIXA DE GAZA:

Israel bombardeia Gaza e mediadores intensificam pressão para obter trégua

As tropas israelenses atacaram e bombardearam vários bairros da Cidade de Gaza nesta segunda-feira (8), o que forçou uma fuga dos moradores, depois que Hamas e Israel apresentaram suas exigências para uma eventual trégua após nove meses de guerra.

(Israel conflito Palestinos, 790 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Otan completa 75 anos com o seu futuro em jogo

A cúpula do 75º aniversário da Otan em Washington deveria mostrar o triunfo de uma aliança maior e mais forte, mas será marcada pela incerteza a respeito da guerra na Ucrânia e pela sombra de Donald Trump, candidato à presidência dos Estados Unidos.

(Otan cúpula política defesa EUA, 760 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

BELFAST:

Keir Starmer recebido com 'otimismo' na Irlanda do Norte

O novo primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, viajou nesta segunda-feira (8) para a Irlanda do Norte, onde foi recebido calorosamente e com "otimismo" por republicanos e unionistas, em uma região onde as expectativas são elevadas após as tensões geradas pelo Brexit.

(GB Irlanda diplomacia governo política IrlandaNorte, 680 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

NOVA YORK:

Boeing anuncia acordo com Justiça americana no processo dos accidentes 737 MAX

A Boeing anunciou nesta segunda-feira (8) que alcançou um acordo com o Departamento de Justiça (DoJ) dos Estados Unidos no processo criminal pelos acidentes de dois aviões 737 MAX em 2018 e 2019, nos quais morreram 346 pessoas.

(EUA aeronáutica aviação tribunal acidente, 450 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ====

PARIS:

2024 registra o mês de junho mais quente da história, anuncia observatório europeu

O ano de 2024 registrou o mês de junho mais quente da história, superando o recorde anterior de 2023, anunciou nesta segunda-feira (8) o observatório europeu Copernicus (C3S).

(Clima temperatura, 590 palavras, já transmitida)

LOS ANGELES:

Gigantesco 'ecoduto' protegerá os pumas da Califó

Se existe uma coisa que as estrelas de Hollywood conseguem é chamar a atenção. Foi assim que o P-22, o puma que ganhou fama ao ser retratado junto ao mítico cartaz da meca do cinema, simbolizou a luta da vida selvagem encurralada pelo desenvolvimento urbano na Califórnia.

(EUA clima incêndios meio-ambiente animais trânsito cidades, 590 palavras, já transmitida)

SANTA FÉ:

Disparo mortal de 'Rust' ofusca legado cinematográfico do rancho Bonanza Creek

Décadas antes de Alec Baldwin e do disparo mortal de "Rust", os hectares empoeirados do Rancho Bonanza Creek contribuíram para colocar o Novo México no mapa como uma locação deslumbrante para filmar filmes de cowboys.

(EUA Rust entretenimento gente cinema, 520 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

-- Acompanhamento da Copa América

-- Acompanhamento da Eurocopa

-- TÊNIS

Acompanhamento do torneio de Wimbledon

=== JOGOS OLÍMPICOS ===

PARIS:

Sem resolver a crise política, França se dispõe a 'receber o mundo' durante os Jogos Olímpicos

Apesar de evitar o perigoso cenário de uma coabitação com a extrema direita, a França segue na incerteza política a pouco mais de duas semanas do início dos Jogos Olímpicos (de 26 de julho a 11 de agosto).

(2024 esporte política Oly, 550 palavras, já transmitida)

Também anunciada em Principais Notícias

--- CONTATO ---

Redação: deskrio