O futuro incerto dos coletores de 'mel louco' do Himalaia

Pendurados numa corda e empoleirados numa escada de bambu para recolher um tipo de mel com propriedades alucinógenas, numa falésia dos Himalaias, alguns alpinistas nepaleses mantêm viva uma prática antiga, ameaçada pelas alterações climáticas. Envolto em fumaça para se proteger dos ataques de um enxame de abelhas gigantes e pendurado a 100 metros do solo, Som Ram Gurung, 26 anos, corta seções gotejantes de várias colmeias selvagens no distrito de Lamjung, no centro do Nepal. O "mel louco", proveniente do néctar do rododendro, que as abelhas adoram, tem sabor picante e, segundo os usuários, um leve efeito alucinógeno.

Devido à altitude em que é produzido, não é fácil de coletar. É obra da espécie Apis laboriosa, a maior abelha do mundo (tem até 3 centímetros de comprimento), que costuma estar presente nos desfiladeiros mais inacessíveis. Mas esse não é o único desafio que os caçadores de mel enfrentam hoje, uma vez que as alterações climáticas deixam os vales remotos mais desafiadores. Doodh Bahadur Gurung, 65 anos, passou suas habilidades para seu filho, Som Ram. Segundo ele, os coletores observaram uma queda rápida no número de colmeias e na quantidade de mel colhido.

“Quando éramos jovens, havia colmeias em quase todos os penhascos graças à abundância de flores silvestres e fontes de água”, explica Doodh Bahadur. “Mas a cada ano é mais difícil encontrar” colmeias, observa ele. - Escassez de água, pesticidas e incêndios - O declínio das abelhas é explicado por múltiplas causas: “os cursos d'água secam devido a projetos hidrelétricos e chuvas irregulares”, comenta. Além disso, “as abelhas que voam para as explorações agrícolas também enfrentam o problema dos pesticidas, que as matam”, acrescenta. A combinação de invernos cada vez mais secos, chuvas cada vez mais irregulares e um calor sufocante fez com que os incêndios florestais se tornassem mais comuns. Este ano, mais de 4.500 incêndios florestais eclodiram no Nepal, quase o dobro do número do ano anterior, segundo o governo.

Há dez anos, até 1.000 litros de mel podiam ser recolhidos por estação na aldeia de Doodh Bahadur. Hoje, os colecionadores têm sorte se conseguirem 250 litros. Os cientistas confirmam estas observações, salientando que as alterações climáticas são um fator determinante. “As abelhas são muito sensíveis às mudanças de temperatura”, diz Susma Giri, especialista em abelhas do Instituto de Ciências Aplicadas de Katmandu.