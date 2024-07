Moradores de Gaza fogem às pressas após nova ordem de evacuação

Moradores de Gaza recorreram a carros, bicicletas, cadeiras de rodas e outros meios para fugir, depois que o Exército de Israel determinou nesta segunda-feira (8) a evacuação de novos distritos.

Pela terceira vez desde 27 de junho, o Exército ordenou hoje o esvaziamento do centro da cidade, afetada há nove meses pela guerra entre o Hamas e Israel. As primeiras instruções afetaram o bairro de Shujaiya, que sofre com combates intensos há quase duas semanas, informaram testemunhas à AFP.

"Para onde vamos?", perguntava Abdullah Khamash, que fugia do bairro de Al Rimal. "Saímos às 3h, dormimos na rua e as pessoas nos deram cobertores. Agora, vamos voltar a viver nas ruínas", reclamou.