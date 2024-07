Moderado Masud Pezeshkian é eleito novo presidente iraniano

Ex-ministro da Saúde venceu candidato ultraconservador no segundo turno das presidenciais. Pezeshkian integra grupo reformista que busca abertura do Irã, tanto internamente quanto em relação ao Ocidente.O reformista Masud Pezeshkian se impôs no segundo turno do pleito presidencial do Irã, que teve uma participação nas urnas de 49,9 %, confirmou a Comissão eleitoral do país neste sábado (06/07). Ele obteve 53,6 % dos votos, contra 44,3 % para o ultraconservador Saeed Jalili. "Deste modo, o senhor Masud Pezeshkian é o vencedor das 14ªs eleições presidenciais da República Islâmica do Irã", anunciou o porta-voz da Comissão numa coletiva de imprensa. Em seus primeiros comentários após o resultado eleitoral, o presidente eleito definiu a votação como o início de uma "parceria" com o povo iraniano. Na rede social X, afirmou: "O difícil caminho à frente não será suave, a não ser com nosso companheirismo, empatia e confiança. Eu estendo minha mão a vocês." Presidente reformista O ex-ministro da Saúde de 69 anos, parlamentar e cirurgião cardíaco, era um político pouco conhecido no início da campanha, mas foi ganhando popularidade com uma mensagem de moderação, aproximação ao Ocidente e críticas à obrigatoriedade do véu muçulmano para as mulheres. Ele conseguiu conquistar os votos dos descontentes com críticas a seu antecessor, o ultraconservador Ebrahim Raisi, morto num acidente de helicóptero em maio, sob cujo governo aumentou a repressão social e política. Ao mesmo tempo Pezeshkian alimentou o medo do eleitorado em relação a seu adversário Jalili, também ultraconservador com reputação de intransigente. Pezeshkian integra um grupo moderado busca uma certa abertura social e política num país em meio fortes tensões regionais, sobretudo devido à guerra de Israel contra o movimento islamista palestino Hamas, na Faixa de Gaza. Internamente, a imposição do véu e a falta generalizada de liberdades são igualmente fonte de insegurança. Enquanto chefe de governo, o presidente do Irã tem capacidade de decisão em assuntos nacionais e, em menor medida, na política exterior e na segurança. Nestas e outras questões de Estado, o líder supremo detém amplos poderes. Desde 1989 o cargo é ocupado por Ali Khamenei. av (Reuters,EFE,AP,AFP,DPA)