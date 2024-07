Itamaraty: Ampliação de assentamentos israelenses ameaça solução de dois Estados

O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota nesta segunda-feira, 8, em que critica o aumento dos assentamentos israelenses em território palestino. A medida, focada na Cisjordânia, foi anunciada pelo governo de Benjamin Netanyahu no fim do mês passado.

"A decisão do governo israelense não só constitui flagrante violação do direito internacional, mas também põe em grave risco a solução de dois Estados, assim como a construção de uma paz duradoura na região, além de ameaçar os contínuos esforços para pôr fim ao trágico conflito em curso na Faixa de Gaza", afirma a nota do Itamaraty.

"O Brasil repudia o anunciado caráter retaliatório de tal decisão, no contexto da legítima e bem-sucedida campanha empreendida pelo Estado Palestino em busca de seu reconhecimento e plena integração à comunidade internacional", diz o Ministério das Relações Exteriores do Brasil.