Com acordos travados e sem Milei, Mercosul realizou uma cúpula 'cansada' em Assunção

Os presidentes presentes na 64ª cúpula do Mercosul – Luiz Inácio Lula da Silva, o uruguaio Luis Lacalle Pou, o boliviano Luis Arce e o anfitrião paraguaio, Santiago Peña - lamentaram a falta de integração do bloco regional e a tendência de ser prejudicado por diferenças ideológicas.

O Mercosul realizou nesta segunda-feira (8) em Assunção uma cúpula marcada pela ausência do presidente argentino, Javier Milei, o que despertou críticas de seus colegas em um momento em que o bloco está estagnado pela falta de avanços em direção a um acordo com a União Europeia.

Lacalle Pou referia-se a Milei, um economista ultraliberal que está implementando uma profunda reforma do Estado na Argentina, e que faltou à cúpula depois de trocar acusações com Lula, chamando-o de "esquerdinha com ego inflado".

"Aqueles que conhecem a América Latina reconhecem o valor do Estado como promotor e planejador do desenvolvimento", afirmou Lula em seu discurso, fazendo alusão às reformas do presidente argentino, que afirmou gostar de "destruir o Estado por dentro, como uma toupeira".

"Não faz sentido recorrer a nacionalismos arcaicos e isolacionistas. Também não se justifica reviver experimentos ultraliberais que exacerbaram as desigualdades", continuou Lula, dizendo que nunca antes o Mercosul enfrentou tantos desafios, regionais e globais.