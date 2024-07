Colômbia perdeu 79.000 hectares de floresta em 2023, o número mais baixo em 23 anos

O mandatário enfatizou que o desmatamento diminuiu especialmente na região amazônica, onde 44.274 hectares de floresta foram perdidos, 38% a menos do que no ano anterior.

Em 2022, o desmatamento já havia caído 29% em relação a 2021. O declínio sustentado se deve em parte a um programa do governo que paga aos agricultores em troca da conservação da natureza, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente.

"Precisamos chegar a zero (hectares desmatados) para manter os pulmões do mundo", disse Petro. A nível nacional, o desmatamento foi reduzido em 36%.

"Identificamos que há uma associação direta entre a paz e o resultado do desmatamento, as condições de paz geram uma redução" do fenômeno, disse a ministra do Meio Ambiente, Susana Muhamad, em um comunicado.

No entanto, a ministra alertou em abril sobre um aumento de 40% no desmatamento nos primeiros meses de 2024, quando as negociações de paz entraram em crise.

Especialistas sugerem que os dissidentes agrupados sob o chamado Estado Maior Central (EMC) definiram o ritmo do desmatamento para pressionar o governo na mesa de negociações.

"Práticas de pecuária extensiva, infraestrutura de transporte não planejada, cultivos ilícitos, extração mineral ilegal e extração de madeira continuam sendo as principais causas do desmatamento na Colômbia", de acordo com o Ministério do Meio Ambiente.

O país sediará a COP-16 sobre a biodiversidade em outubro na cidade de Cali (sudoeste).

Na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em 2021, a Colômbia se comprometeu a reduzir a zero o número de hectares destruídos até 2030.