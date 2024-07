China: Xi pede a potências mundiais que ajudem Rússia e Ucrânia a retomar diálogo direto

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu a líderes mundiais que ajudem a Rússia e a Ucrânia retomar o diálogo direto, durante uma reunião nesta segunda-feira (8) com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, informou a estatal chinesa CCTV. Orban fez uma visita surpresa à China após viagens similares na semana passada para Rússia e Ucrânia, a fim de discutir perspectivas para um acordo pacífico na guerra de mais de dois anos.

A Hungria assumiu neste mês a presidência rotativa da União Europeia e Orban desde então embarcou em uma missão de paz, que carece, porém, de aval dos outros líderes europeus. "A China é um poder crucial para criar as condições para a paz na guerra Rússia-Ucrânia", argumentou o líder húngaro no X (ex-Twitter). "Por isso eu vim me encontrar com o presidente Xi em Pequim, apenas dois meses após a visita oficial dele a Budapeste."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante sua reunião com Xi, Orban descreveu a China como uma força estabilizadora, em meio à turbulência global, e elogiou as iniciativas de paz "construtivas e importantes". A China tem promovido seu próprio plano de paz em seis pontos, que ela emitiu em maio junto com o Brasil. Pequim diz estar neutra no conflito, embora na prática apoie Moscou por meio de frequentes visitas estatais, crescente comércio bilateral e exercícios militares conjuntos.