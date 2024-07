Chile inaugura sua maior usina solar

A usina privada Ceme1 fica na região de Antofagasta, a 1.400 km da capital, e é alimentada pela radiação solar do Deserto do Atacama, o mais árido do mundo. Com capacidade instalada de 480 megawatts (MW), o projeto gera energia suficiente para abastecer meio milhão de residências.

O Chile inaugurou nesta segunda-feira (08) sua maior usina solar, com 882.720 painéis fotovoltaicos implantados em uma área equivalente a 370 campos de futebol, um novo símbolo da estratégia de ampliação do uso das chamadas energias verdes desenvolvida pelo país.

"A inauguração do projeto fotovoltaico Ceme1 é um novo passo para que o nosso sistema elétrico deixe de depender dos combustíveis fósseis e para que avancemos em direção à descarbonização da nossa matriz energética", disse o ministro da Energia, Diego Pardow, citado em comunicado da empresa.

Segundo a Generadora Metropolitana, a Ceme 1 conta com "altos padrões ambientais e tecnologia moderna". Os painéis possuem uma estrutura fixa de leste-oeste, o que lhe confere um uso do solo mais eficaz do que as usinas fotovoltaicas convencionais, com maior capacidade instalada por hectare.

A usina também consome 80% menos água do que centrais semelhantes, e contempla uma linha de transmissão de 9,6 km, que será conectada ao Sistema Elétrico Nacional (SEN).