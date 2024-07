Boca de urna indica vitória esmagadora dos trabalhistas no Reino Unido

Projeções divulgadas logo após fechamento das urnas apontam dura derrota para os conservadores do premiê Rishi Sinak. Trabalhista Keir Starmer deverá liderar nova formação de governo.Pesquisas divulgadas logo após o fechamento das urnas nesta quinta-feira (04/07) no Reino Unido indicam uma vitória esmagadora do Partido Trabalhista, de centro-esquerda, o que deverá levar o líder da legenda, Keir Starmer, à chefia do governo britânico. Segundo o levantamento, os trabalhistas devem receber 410 cadeiras no Parlamento dos votos, enquanto os conservadores devem ficar com 131. Analistas afirmam que esta deverá ser a pior derrota do Partido Conservador em toda sua história. Em terceiro lugar aparecem os Liberais Democratas com 61 cadeiras, o que representaria 53 a mais do que na legislatura anterior. O recém-criado Reforma, partido liderado pelo arquiteto do Brexit, o populista de direita Nigel Farage, surpreendeu em sua primeira eleição e deve ficar com 13 assentos. A primeira votação nacional do país desde a vitória de Boris Johnson para os conservadores em 2019 ocorreu após a convocação surpresa do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que decidiu realizá-la seis meses antes do previsto. Se os resultados da boca de urna se confirmarem, a aposta de Sunak saiu pela culatra de forma espetacular, com as pesquisas durante toda a campanha de seis semanas – e nos últimos dois anos – apontando para uma grande derrota para seu partido.Starmer, de 61 anos, deve assumir o cargo, como líder do maior partido no Parlamento. O último trabalhista a governar o país foi Gordon Brown, entre 2007 e 2010, após suceder seu colega de partido Tony Blair que atuou como premiê entre 1997 e 2007. Conservadores punidos A votação começou às 7h (horário local) em mais de 40 mil seções eleitorais em todo o país, desde salões de igrejas, centros comunitários e escolas até locais mais incomuns, como pubs e até mesmo um navio. As pesquisas de boca de urna no Reino Unido normalmente fornecem um quadro preciso do desempenho dos principais partidos. Os resultados dos 650 distritos eleitorais do Reino Unido serão divulgados durante a noite, com a expectativa de que o partido vencedor atinja 326 assentos – o limite para uma maioria parlamentar – ao amanhecer de sexta-feira. As pesquisas sugerem que os eleitores punirão os conservadores após 14 anos de governo, período em que o país teve um total de cinco primeiros-ministros. Sunak deverá se tornar o primeiro premiê britânico em exercício a não manter seu cargo em uma eleição geral. rc (ots)