Ataques russos na Ucrânia são 'particularmente chocantes', diz secretário-geral da ONU

Os ataques com mísseis que "atingiram o Hospital Nacional Infantil Especializado de Kiev, o maior centro pediátrico da Ucrânia, e outro centro hospitalar de Kiev, são particularmente chocantes", disse o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Ao seu lado, o alto comissário da ONU para os direitos humanos, Volker Turk, concordou com Guterres, classificando os ataques de "abomináveis", ao detalhar que "danificaram gravemente" as alas de cuidados intensivos, cirurgia e oncologia de Okhmatdit, o maior hospital de referência para crianças da Ucrânia.

"Destruíram o departamento de toxicologia infantil, onde as crianças recebem diálises. Entre as vítimas estavam as crianças mais doentes da Ucrânia", disse Turk, que considerou o incidente "abominável".

Segundo o governo da Ucrânia, o hospital infantil foi atingido por um míssil de cruzeiro russo com componentes produzidos em países-membros da Otan e anunciou um dia de luto na capital. A Rússia, por outro lado, alegou que o incidente foi ocasionado por falhas do sistema defensivo aéreo de Kiev.