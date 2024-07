Ao menos quatro mortos em segundo bombardeio russo contra hospital de Kiev

Ao menos quatro pessoas morreram e três ficaram feridas nesta segunda-feira em um bombardeio russo que atingiu um centro médico de Kiev, horas após um ataque atingir um hospital pediátrico da capital ucraniana, informaram as equipes de emergência.

"A capital foi novamente atacada. Destruição parcial do edifício de um centro médico. Há quatro mortos e três feridos. Os detalhes ainda precisam ser confirmados. As equipes de emergência trabalham no local", afirma um comunicado dos serviços de emergência divulgado nas redes sociais.

