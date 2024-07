Americano desaparecido há 22 anos no Peru é encontrado mumificado em montanha

O corpo de um alpinista americano que desapareceu há 22 anos enquanto escalava uma montanha nevada com mais de 6.700 metros de altura no Peru foi encontrado mumificado e com suas vestimentas em bom estado, informou a polícia nesta segunda-feira (8).

O americano William Stampfl, de origem eslovena, foi reportado como desaparecido em junho de 2002 quando uma avalanche de neve o sepultou no Huascarán, de 6.757 metros, na região de Áncash, cerca de 400 km ao norte de Lima.

"Após uma intensa busca, localizaram o corpo mumificado e desidratado no Huascarán", a montanha mais alta do Peru, indicou a polícia em suas redes sociais.