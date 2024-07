Texas se prepara para a chegada da tempestade tropical Beryl

A costa do Texas estava sob alertas de furacões e maremotos neste domingo (7), à medida que o estado localizado no sul do território americano se prepara para a chegada da tempestade tropical Beryl, que ameaça tocar o solo como um furacão.

A cidade de Galveston, ao sudeste de Houston, emitiu uma ordem de evacuação voluntária para algumas áreas, e vídeos circularam nas redes sociais mostrando filas de carros tentando sair da cidade na tarde deste domingo.

À medida que os ventos da tempestade Beryl se intensificavam, o governador interino, Dan Patrick, pediu aos texanos que ficassem alertas, ouvissem os funcionários locais e deixassem a área de perigo sempre que possível.